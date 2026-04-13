«Клуб без характера»: Моуринью жестко разнёс «Тоттенхэм»

Дата публикации: 13-04-2026 13:15

Бывший главный тренер Тоттенхэм Хотспур Жозе Моуринью выступил с резкой критикой в адрес лондонского клуба, заявив, что его текущие проблемы — результат управленческих решений.

Португальский специалист отметил, что в клубе регулярно увольняют тренеров, даже тех, кто добивается результата или выходит в финалы. По его словам, подобный подход разрушает любую стабильность и не позволяет команде развиваться.

Моуринью также подчеркнул, что у «Тоттенхэма» отсутствует менталитет топ-клуба. Он назвал происходящее следствием «токсичной культуры» и поставил под сомнение стратегию руководства, которое, по его мнению, принимает спорные решения.

Тренер напомнил и о собственном опыте: он был уволен за несколько дней до финала Кубка лиги против Манчестер Сити, который «шпоры» впоследствии проиграли. Этот эпизод, по его мнению, ярко иллюстрирует системные проблемы клуба.

Моуринью также добавил, что одного таланта недостаточно для успеха — необходимы характер и правильная внутренняя культура, которых, по его мнению, сейчас не хватает «Тоттенхэму».

На данный момент команда переживает сложный период и находится в зоне вылета Английская Премьер-лига, что лишь усиливает давление на руководство и тренерский штаб.