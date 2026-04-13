Новый лимит в РПЛ: иностранцев станет меньше уже со следующего сезона

Дата публикации: 13-04-2026 13:18

В Российская Премьер-Лига готовятся к изменениям в правилах по легионерам. По информации инсайдера Иван Карпов, уже с сезона-2026/2027 лимит будет ужесточён.

Согласно новым правилам, клубам разрешат включать в заявку не более 12 иностранных игроков, при этом на поле одновременно смогут находиться максимум семь легионеров. Для сравнения, сейчас действует формат 13+8.

Сообщается, что соответствующий приказ министра спорта Михаил Дегтярёв должен быть опубликован в ближайшее время, и изменения вступят в силу по плану.

При этом реформа не ограничится одним этапом. В последующие годы лимит продолжит постепенно ужесточаться:

сезон-2027/2028 — 11 легионеров в заявке и 6 на поле

сезон-2028/2029 — 10 в заявке и 5 на поле

Таким образом, лига планомерно движется к сокращению числа иностранных игроков и увеличению роли российских футболистов.

По данным источников, эти изменения обсуждались ещё ранее, и для клубов они не станут неожиданностью. Однако новая система может серьёзно повлиять на трансферную политику и стратегию развития команд уже в ближайшие сезоны.