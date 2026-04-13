«Они вылетят»: Каррагер вынес жёсткий вердикт «Тоттенхэму»

Дата публикации: 13-04-2026 13:20

Бывший защитник Ливерпуля Джейми Каррагер резко высказался о перспективах Тоттенхэм Хотспур в Английская Премьер-лига.

По мнению эксперта, лондонский клуб находится в критическом положении и всерьёз рискует покинуть элиту английского футбола. Каррагер отметил, что у конкурентов в борьбе за выживание есть хотя бы какие-то сильные стороны, тогда как «шпоры» сейчас выглядят крайне слабо.

Он подчеркнул, что даже те матчи, которые на бумаге кажутся удобными для «Тоттенхэма», не внушают оптимизма. По его словам, команда настолько нестабильна, что сама превратилась в удобного соперника для других.

Особое внимание Каррагер обратил на предстоящие игры, выразив сомнение, что «Тоттенхэм» способен побеждать даже аутсайдеров. В качестве примера он привёл возможный матч против Вулверхэмптон, где, по его мнению, лондонцы вряд ли смогут добиться успеха.

На данный момент «Тоттенхэм» занимает 18-е место и отстаёт от спасительной зоны на два очка, что делает концовку сезона для клуба максимально напряжённой.