Де Дзерби после провала: «Игроки страдают, но мы выберемся»

Дата публикации: 13-04-2026 13:24

Главный тренер Тоттенхэм Хотспур Роберто Де Дзерби прокомментировал поражение от Сандерленд (0:1) в своём дебютном матче в рамках Английская Премьер-лига.

Итальянский специалист начал с извинений перед болельщиками и игроками, отметив, что команда показала неплохой футбол, особенно в первом тайме. По его словам, «шпоры» создали несколько хороших моментов, но не сумели их реализовать.

Во второй половине встречи, как подчеркнул тренер, команда потеряла инициативу и стала действовать глубже, что в итоге привело к пропущенному мячу. Де Дзерби назвал гол следствием невезения, но признал, что команда могла сыграть лучше.

Наставник отметил, что сейчас футболисты переживают сложный период, что сказывается на их игре. При этом он подчеркнул, что проблема не в понимании футбола или тактики — игроки знают, что делать, но им не хватает уверенности, энергии и эмоций.

Де Дзерби выразил уверенность, что ситуация изменится, как только команда одержит первую победу. По его мнению, у «Тоттенхэма» достаточно качества, чтобы выбраться из кризиса, однако для этого необходимо проявлять больше страсти, энтузиазма и характера на поле.

Тренер также добавил, что атмосфера в раздевалке остаётся здоровой, а его задача — помочь игрокам преодолеть этот непростой этап и вернуть уверенность.