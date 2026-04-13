Зидан сказал «нет» Таджикистану: легенда ждёт сборную Франции

Дата публикации: 13-04-2026 13:26

Бывший главный тренер Реал Мадрид Зинедин Зидан отказался от неожиданного предложения возглавить сборная Таджикистана.

По информации источников, французский специалист вежливо отклонил вариант работы с национальной командой Таджикистана, несмотря на проявленный интерес. Причиной такого решения стали его долгосрочные планы, связанные с сборная Франции.

Сообщается, что Зидан уже достиг устной договорённости с французской федерацией и рассматривается как следующий главный тренер «трёхцветных». Хотя официальный контракт пока не подписан, специалист готов дождаться своей возможности и не планирует рассматривать другие предложения.

Таким образом, один из самых титулованных тренеров современности делает ставку на работу с родной сборной, отказываясь даже от неожиданных и потенциально интересных вариантов.

