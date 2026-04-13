Болельщик подаёт в суд на «Арсенал»: «Они разрушили моё психическое здоровье»

Дата публикации: 13-04-2026 13:29

Необычная история произошла с фанатом Арсенал из Уганды. Болельщик по имени Эрик Кьяма намерен подать официальный иск против клуба, обвиняя команду в нанесении морального ущерба.

По данным источников, мужчина считает, что последние результаты и игра «канониров» вышли за пределы обычного футбольного разочарования и негативно сказались на его психологическом состоянии и повседневной жизни.

Сообщается, что Кьяма уже начал подготовку документов для обращения в суд. В своём иске он планирует подробно описать эпизоды матчей, которые, по его словам, вызывали у него сильное разочарование и даже депрессивные переживания.

Этот случай уже вызвал бурную реакцию в соцсетях, где пользователи обсуждают границы ответственности спортивных клубов перед болельщиками. Несмотря на резонанс, подобные иски в мире спорта практически не имеют юридических перспектив, однако сама ситуация выглядит крайне необычно и подчеркивает, насколько эмоционально фанаты воспринимают результаты своих команд.