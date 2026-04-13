ЧМ-2026 под угрозой: Инфантино пытается предотвратить бойкот Ирана

Дата публикации: 13-04-2026 13:32

Президент ФИФА Джанни Инфантино активно включился в урегулирование конфликта между США и Иран, который может повлиять на участие иранской сборной в чемпионате мира 2026 года.

По информации СМИ, напряжённость возникла после срыва дипломатических переговоров и обострения ситуации на Ближнем Востоке. На этом фоне в Тегеране всё чаще звучат сомнения относительно поездки команды на турнир, который пройдёт в Северной Америке.

Основная проблема заключается в позиции сторон. сборная Ирана не хочет проводить матчи на территории США, тогда как американская сторона даёт понять, что не намерена идти на уступки и не считает участие Ирана обязательным.

Иранская сторона даже предлагала перенести часть матчей с американских городов, таких как Лос-Анджелес и Сиэтл, в Мексику, однако в ФИФА этот вариант отклонили.

Теперь Инфантино оказался в сложной дипломатической ситуации: ему необходимо одновременно убедить Дональд Трамп допустить участие иранской сборной на территории США и добиться согласия от иранских властей на такие условия.

Сборная Ирана, напомним, одной из первых квалифицировалась на чемпионат мира. Однако геополитическая напряжённость может поставить под угрозу участие команды, что способно серьёзно повлиять на турнир и вызвать новый виток дискуссий в мировом футболе.