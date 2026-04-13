«Лион» откажется от Яремчука: решение уже принято

Дата публикации: 13-04-2026 13:35

Французский Лион не планирует выкупать контракт нападающего сборная Украины Роман Яремчук, который выступает за клуб на правах аренды из Олимпиакос.

30-летний форвард присоединился к команде зимой, а в соглашении была прописана опция выкупа за €5 млн. Однако, по информации источников, руководство клуба не видит смысла активировать этот пункт.

Сообщается, что главный тренер Паулу Фонсека недоволен вкладом зимних новичков в результаты команды. В частности, игра Яремчука не убедила тренерский штаб в его необходимости на следующий сезон.

Украинский нападающий провёл за «Лион» 10 матчей, отметившись двумя голами и одной результативной передачей. Эти показатели сочли недостаточными для продолжения сотрудничества.

Таким образом, по окончании сезона Яремчук, скорее всего, вернётся в «Олимпиакос», а французский клуб сосредоточится на поиске других вариантов усиления атаки.