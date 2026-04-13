Реброву готовят новый контракт: в УАФ уже сделали шаг навстречу
Будущее главного тренера сборная Украины Сергей Ребров остаётся одной из главных тем вокруг команды.
Действующее соглашение специалиста рассчитано до 31 июля 2026 года, однако, по информации инсайдеров, в Украинская ассоциация футбола уже выразили готовность продлить контракт. Сообщается, что соответствующие сигналы тренеру были даны ещё до важного матча плей-офф отбора на чемпионат мира против сборной Швеции.
Тем не менее, вокруг поста главного тренера продолжаются обсуждения. В частности, бывший наставник и игрок сборной Йожеф Сабо предложил альтернативный вариант — Мирон Маркевич, который ранее работал с Карпаты.
Несмотря на это, позиции Реброва выглядят достаточно прочными, особенно с учётом доверия со стороны руководства. Окончательное решение, вероятно, будет зависеть от результатов команды в текущем отборочном цикле и выступления на международной арене.