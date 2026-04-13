Реброву готовят новый контракт: в УАФ уже сделали шаг навстречу

Дата публикации: 13-04-2026 13:36

Будущее главного тренера сборная Украины Сергей Ребров остаётся одной из главных тем вокруг команды.

Действующее соглашение специалиста рассчитано до 31 июля 2026 года, однако, по информации инсайдеров, в Украинская ассоциация футбола уже выразили готовность продлить контракт. Сообщается, что соответствующие сигналы тренеру были даны ещё до важного матча плей-офф отбора на чемпионат мира против сборной Швеции.

Тем не менее, вокруг поста главного тренера продолжаются обсуждения. В частности, бывший наставник и игрок сборной Йожеф Сабо предложил альтернативный вариант — Мирон Маркевич, который ранее работал с Карпаты.

Несмотря на это, позиции Реброва выглядят достаточно прочными, особенно с учётом доверия со стороны руководства. Окончательное решение, вероятно, будет зависеть от результатов команды в текущем отборочном цикле и выступления на международной арене.