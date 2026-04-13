Моуринью не рассчитывает на Судакова: украинец может покинуть «Бенфику»
Полузащитник сборная Украины Георгий Судаков столкнулся с неопределённостью в Бенфика.
По информации источников, главный тренер команды Жозе Моуринью не видит украинского хавбека в своих дальнейших планах и готов расстаться с ним уже в ближайшее время. Сообщается, что специалист намерен провести серьёзную чистку состава.
Несмотря на это, Судаков провёл достаточно насыщенный сезон: на его счету 46 матчей, 4 гола и 7 результативных передач. Однако, судя по всему, этих показателей оказалось недостаточно, чтобы убедить тренерский штаб.
Также отмечается, что проблемы в клубе могут возникнуть и у другого украинца — голкипера Анатолий Трубин, который рискует потерять место в стартовом составе.
Таким образом, в «Бенфике» может начаться серьёзная перестройка, и сразу несколько украинских футболистов оказались под угрозой потери своих позиций в команде.