Дата публикации: 13-04-2026 13:38

Полузащитник сборная Украины Георгий Судаков столкнулся с неопределённостью в Бенфика.

По информации источников, главный тренер команды Жозе Моуринью не видит украинского хавбека в своих дальнейших планах и готов расстаться с ним уже в ближайшее время. Сообщается, что специалист намерен провести серьёзную чистку состава.

Несмотря на это, Судаков провёл достаточно насыщенный сезон: на его счету 46 матчей, 4 гола и 7 результативных передач. Однако, судя по всему, этих показателей оказалось недостаточно, чтобы убедить тренерский штаб.

Также отмечается, что проблемы в клубе могут возникнуть и у другого украинца — голкипера Анатолий Трубин, который рискует потерять место в стартовом составе.

Таким образом, в «Бенфике» может начаться серьёзная перестройка, и сразу несколько украинских футболистов оказались под угрозой потери своих позиций в команде.