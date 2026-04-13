Манчестер Юнайтед – Лидс. Прогноз на матч чемпионата Англии 13 апреля

Дата публикации: 13-04-2026 13:40

В понедельник, 13 апреля, любителей английского футбола ждёт захватывающий матч 32-го тура Премьер-лиги, в котором на стадионе "Олд Траффорд" встретятся "Манчестер Юнайтед" и "Лидс Юнайтед". Поединок обещает быть напряжённым и интересным, ведь обе команды преследуют свои турнирные цели. Начало встречи по киевскому времени - в 22:00.

Манчестер Юнайтед

Для "красных дьяволов" первая часть нынешнего сезона сложилась тяжело и не принесла ожидаемых результатов. С приходом Майкла Каррика на пост главного тренера ситуация в команде ощутимо улучшилась: "Манчестер Юнайтед" стал демонстрировать более стабильную игру и результативность. На данный момент, после 31 тура, в активе манкунианцев 55 очков. Это позволяет коллективу занимать третью строчку в турнирной таблице АПЛ и успешно бороться за место в Лиге чемпионов на следующий сезон. Преимущество перед шестой позицией, которая не даёт права сыграть в главном европейском клубном турнире, составляет 7 очков, и теперь "Юнайтед" постарается не допустить осечки, чтобы сохранять комфортный задел.

В Кубке Англии для "МЮ" путь оказался коротким: уже на стадии 1/32 финала команда уступила "Брайтону" с минимальным счётом 1:2 и завершила выступления в этом турнире.

Лидс

"Лидс Юнайтед", вышедший в элитный дивизион только в прошлом сезоне, показывает достойный уровень футбола. В 31 сыгранном матче Премьер-лиги команда сумела набрать 33 балла, что обеспечивает ей 15-е место в турнирной таблице. Однако расслабляться "павлинам" рано: отрыв от зоны вылета всего три очка. Впереди ещё семь туров, и каждый из них может сыграть решающую роль в борьбе за сохранение прописки в АПЛ.

Зато в национальном Кубке Англии клуб из Лидса удивил многих: команда обошла "Дерби Каунти", "Бирмингем", "Норвич" и "Вест Хэм", тем самым пробившись в полуфинал. Теперь их ждёт сложное противостояние с лондонским "Челси" - одно из главных испытаний сезона для "Лидса".

Личные встречи

История противостояний между этими соперниками насчитывает немало драматичных матчей. Начиная с 2023 года "Манчестер Юнайтед" и "Лидс" встречались 5 раз. Дважды победу праздновали манкунианцы, а ещё три встречи завершились ничейным исходом. Эти результаты подчёркивают, что очные дуэли проходят в упорной борьбе, и трудно отдать явное предпочтение одной из сторон.

Интересные факты

В 5 из 6 последних матчей "Манчестер Юнайтед" не сумел оставить свои ворота в неприкосновенности, пропуская хотя бы один гол.

"Лидс" отлично чувствует себя в гостях: серия без поражений на выезде составляет уже 7 матчей подряд.

"Манчестер Юнайтед" порадовал своих болельщиков уверенной игрой на "Олд Траффорд", одержав подряд 5 домашних побед.

В 5 последних поединках "Лидса" в чемпионате Англии не было зафиксировано тотала больше 2.5 голов, что говорит о прагматичном стиле команды в последнее время и надёжности обороны.

Эта встреча обещает быть интригующей и насыщенной борьбой до последних минут. Соперники мотивированы разными задачами: "МЮ" стремится закрепиться в зоне Лиги чемпионов, а "Лидс" борется за выживание. Тем не менее, учитывая недавние результаты и статистику команд, можно ожидать осторожной игры и небольшого количества голов.

Прогноз: тотал менее 3 с коэффициентом 1.66.