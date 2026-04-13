Оуэн о гонке АПЛ: «Все говорит за “Сити”, но “Арсенал” еще в игре»

Дата публикации: 13-04-2026 23:02

Бывший форвард Ливерпуля, Ньюкасл Юнайтед и Манчестер Юнайтед Майкл Оуэн поделился мнением о чемпионской гонке в Английская Премьер-лига.

На данный момент лидирует Арсенал, опережая Манчестер Сити на шесть очков, однако у «горожан» есть матч в запасе.

Оуэн отметил, что календарь «Сити» выглядит непростым — выездные игры против Борнмут и Эвертон могут стать серьёзным испытанием. В то же время он напомнил, что прогнозы не всегда оправдываются: «Арсенал» неожиданно уступил «Борнмуту», тогда как команда Хосеп Гвардиола уверенно разобралась с Челси.

По мнению экс-футболиста, сейчас многие факторы говорят в пользу «Манчестер Сити» — форма команды, опыт борьбы за титулы и уверенность в решающие моменты сезона.

Тем не менее, Оуэн подчеркнул, что исход чемпионской гонки остаётся открытым. Он сравнил ситуацию с подбрасыванием монеты, где шансы примерно равны, и не исключил, что именно «Арсенал» сможет удержать лидерство и довести сезон до чемпионства.