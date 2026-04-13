В ПСЖ платят за «предассисты»: новая система Луиса Энрике удивила Европу

Дата публикации: 13-04-2026 23:03

В Пари Сен-Жермен внедрили необычную систему мотивации игроков. Как сообщают французские СМИ, теперь футболисты получают финансовые бонусы не только за голы и результативные передачи, но и за так называемые предголевые пасы.

Инициатива напрямую связана с философией главного тренера Луис Энрике. В клубе считают, что такие действия лучше отражают вклад игрока в развитие атаки и помогают глубже анализировать тактические схемы команды.

Особое внимание уделяется ситуациям, когда один футболист участвует в эпизоде сразу на нескольких этапах — например, начинает атаку и завершает её. Подобный случай произошёл в матче Лиги чемпионов против Ливерпуль (2:0).

Тогда Хвича Кварацхелия забил гол после многоходовой комбинации с участием Жоау Невеш. В этом эпизоде грузинский форвард фактически стал автором и предголевой передачи, и самого завершения атаки.

Новая система уже вызывает интерес в футбольном сообществе, поскольку меняет привычный взгляд на статистику и вклад игроков, делая акцент на глубинной командной игре, а не только на финальных действиях.