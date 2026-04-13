Новая звезда АПЛ: за Крупи уже выстроилась очередь из топ-клубов

Дата публикации: 13-04-2026 23:06

Нападающий Борнмута Эли Крупи оказался в центре внимания ведущих клубов Английская Премьер-лига.

По информации источников, за 19-летнего француза готовы побороться Ливерпуль и Челси. Ожидается, что «Борнмут» запросит за своего форварда около £60 млн (€69 млн), несмотря на то что его текущая рыночная стоимость оценивается примерно в €40 млн.

Крупи проводит впечатляющий дебютный сезон: в его активе уже 10 голов в 27 матчах чемпионата. Особенно громко он заявил о себе в последних играх, забив в ворота Арсенал и Манчестер Юнайтед.

Кроме того, молодой форвард вписал своё имя в историю лиги — он стал первым подростком со времён Робби Кин, который забил 10 и более голов в дебютном сезоне АПЛ (с сезона-1999/2000).

Таким образом, Крупи стремительно превращается в одну из главных молодых звёзд английского футбола, и уже этим летом вокруг него может развернуться серьёзная трансферная борьба.

