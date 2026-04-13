«Локомотив» сохраняет лидера: Бакаев близок к новому контракту
Локомотив Москва близок к продлению соглашения с полузащитником Зелимхан Бакаев.
По информации источников, стороны уже согласовали основные условия и обсуждают финальные детали нового контракта, который может быть рассчитан до лета 2029 года. Действующее соглашение игрока истекает в 2027 году.
В текущем сезоне Бакаев остаётся важной фигурой в составе «железнодорожников»: он провёл 29 матчей во всех турнирах, отметившись тремя голами и девятью результативными передачами.
Продление контракта с опытным хавбеком должно укрепить костяк команды, которая сейчас занимает третье место в Российская Премьер-Лига, набрав 45 очков после 24 туров.
Таким образом, «Локомотив» делает ставку на стабильность и сохранение ключевых игроков в борьбе за высокие позиции в чемпионате.