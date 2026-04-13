Капитан остаётся: Дуглас Сантос подтвердил будущее в «Зените»

Дата публикации: 13-04-2026 23:09

Защитник и капитан Зенит Дуглас Сантос заявил, что не планирует менять клуб и продолжит выступать за петербуржцев в следующем сезоне.

Бразильский футболист подчеркнул, что намерен и дальше играть на максимуме своих возможностей и приносить пользу команде, несмотря на неизбежные трудности, возникающие по ходу каждого сезона.

Сантос отметил, что для него важно сохранять высокий уровень игры и соответствовать требованиям клуба, который борется за самые высокие позиции.

Напомним, защитник выступает за «Зенит» с 2019 года и является одним из ключевых игроков команды. Его действующий контракт рассчитан до лета 2027 года.

Таким образом, петербургский клуб сохраняет своего капитана и одного из лидеров раздевалки на следующий сезон.