Мбаппе возвращается: звезда «Реала» готов сыграть против «Баварии»

Дата публикации: 13-04-2026 23:11

Нападающий Реал Мадрид Килиан Мбаппе возобновил тренировки с командой и готов принять участие в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против Бавария.

Ранее француз пропустил тренировочное занятие из-за дискомфорта после рассечения брови, полученного в матче Ла Лига против Жирона (1:1).

Инцидент произошёл на 88-й минуте встречи: Мбаппе столкнулся с защитником Рейс в штрафной площади, получив удар по лицу. Несмотря на неприятное повреждение, серьёзных последствий удалось избежать.

Возвращение Мбаппе — серьёзное усиление для мадридцев перед решающим матчем. Его участие может стать ключевым фактором в попытке «Реала» отыграться и пробиться в полуфинал турнира.