Исторический рекорд: Бернарду Силва стал №1 среди португальцев в АПЛ

Дата публикации: 13-04-2026 23:12

Полузащитник и капитан Манчестер Сити Бернарду Силва вошёл в историю Английская Премьер-лига.

Матч 32-го тура против Челси (3:0) стал для него 297-м в чемпионате Англии. Таким образом, Силва установил новый рекорд по количеству игр в АПЛ среди португальских футболистов.

Он обошёл Луиш Боа Морте, на счету которого 296 матчей. Третье место в этом списке занимает Криштиану Роналду с 236 играми за Манчестер Юнайтед.

Силва выступает за «Манчестер Сити» с 2017 года и за это время стал ключевой фигурой команды Хосеп Гвардиола. Всего на его счету 451 матч во всех турнирах, 76 голов и 77 результативных передач.

Этот рекорд ещё раз подчёркивает стабильность и важность Бернарду Силвы для английского футбола и одного из сильнейших клубов Европы.