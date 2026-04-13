Первый трофей Уилшира: «Лутон» берет кубок под руководством экс-игрока «Арсенала»

Дата публикации: 13-04-2026 23:14

Лутон Таун под руководством Джека Уилшира стал победителем Трофея футбольной лиги, обыграв в финале Стокпорт Каунти со счётом 3:1.

Этот успех стал первым трофеем в тренерской карьере Уилшира. Молодой специалист возглавил «Лутон» в октябре 2025 года, а до этого работал в Норвич Сити.

В бытность игроком Уилшир выступал за Арсенал, а также защищал цвета Болтона, Борнмута, Вест Хэм Юнайтед и датского Орхуса. Кроме того, он выступал за сборную Англии.

Трофей футбольной лиги — турнир, в котором участвуют клубы из Лиги 1 и Лиги 2, а также молодёжные команды представителей Английская Премьер-лига и Чемпионшипа. Он считается третьим по значимости кубковым соревнованием в английском футболе.

Таким образом, Уилшир успешно начал тренерскую карьеру, сразу же приведя свою команду к трофею.

