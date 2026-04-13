«300 матчей - это невероятно»: Зобнин трогательно высказался о юбилее в «Спартаке»

Дата публикации: 13-04-2026 23:15

Полузащитник Спартак Москва Роман Зобнин поделился эмоциями после своего 300-го матча за клуб, который пришёлся на игру с Ростов (1:1) в Российская Премьер-Лига.

Футболист признался, что для него это достижение имеет особое значение. Он отметил, что в детстве, живя в Иркутске и наблюдая за «Спартаком» по телевизору, даже не мог представить, что проведёт столько матчей за любимый клуб.

Зобнин подчеркнул, что каждая игра за «красно-белых» даётся непросто, поскольку соперники всегда настраиваются на максимум. По его словам, он уже привык к такому уровню давления и ответственности.

Полузащитник также выразил желание продолжать приносить пользу команде и отметил, что чувствует в себе силы играть ещё несколько сезонов на высоком уровне.

В текущем сезоне Зобнин провёл 27 матчей во всех турнирах, отметившись одним голом и двумя результативными передачами, оставаясь важной частью состава «Спартака».