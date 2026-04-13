Слот перед битвой с ПСЖ: «Будем рисковать и прессинговать»

Дата публикации: 13-04-2026 23:17

Главный тренер Ливерпуль Арне Слот поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лига чемпионов УЕФА против Пари Сен-Жермен.

Специалист подчеркнул, что команда не собирается кардинально менять тактический подход по сравнению с первой игрой. По его словам, «Ливерпуль» не планирует играть в глубокую оборону и намерен действовать активно.

Слот отметил, что в первом матче команда пыталась прессинговать соперника высоко, однако Пари Сен-Жермен всё равно находил возможности для создания опасных моментов. Тем не менее, тренер уверен, что единственный путь к успеху — продолжать давление и пытаться отбирать мяч на чужой половине поля.

Отдельно он выделил атмосферу «Энфилда», которая, по его мнению, способна сыграть ключевую роль. Слот рассчитывает, что поддержка болельщиков поможет его команде действовать агрессивнее и увереннее.

Таким образом, «Ливерпуль» готовится к открытому и интенсивному матчу, где ставка будет сделана на высокий прессинг и смелую игру против одного из самых сильных соперников Европы.