Драма в Самаре: «Динамо» вырвало победу у «Акрона» на 95-й минуте

Дата публикации: 13-04-2026 23:19

В матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги Акрон уступил Динамо Москва со счётом 2:3.

Гости активно начали встречу и уже в первом тайме создали комфортное преимущество. На 21-й минуте Муми Нгамалё реализовал пенальти, а вскоре ассистировал Артур Гомес, который удвоил счёт.

Хозяева сумели сократить отставание ещё до перерыва — отличился Стефан Лончар после передачи Артём Дзюба.

Во втором тайме «Акрон» проявил характер: на 88-й минуте Беншимол сравнял счёт, реализовав пенальти, который сам и заработал.

Однако последнее слово осталось за «Динамо». Уже в компенсированное время, на 90+5-й минуте, Константин Тюкавин забил победный мяч и принёс своей команде важные три очка.

После этой игры «Акрон» занимает 12-е место с 22 очками, а «Динамо» поднялось на седьмую строчку, имея в активе 34 балла.