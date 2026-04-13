Дуэ в элите: форвард ПСЖ догнал Ямаля и Беллингема в рейтинге U21

Дата публикации: 13-04-2026 23:28

Нападающий Пари Сен-Жермен Дезире Дуэ вошёл в список лучших бомбардиров Лига чемпионов УЕФА среди игроков до 21 года.

Форвард отличился в первом матче 1/4 финала против Ливерпуль (2:0), и этот гол стал для него уже 10-м в турнире. По этому показателю он сравнялся с Ламином Ямалем из Барселоны и Джудом Беллингемом из Реал Мадрид.

Лидером рейтинга остаётся Эрлинг Холанд, выступающий за Манчестер Сити, который ранее играл за Боруссию Дортмунд. Вторую строчку занимает Килиан Мбаппе, в прошлом представлявший Пари Сен-Жермен, а сейчас защищающий цвета «Реала».

Третье место в этом списке занимает Карим Бензема, который свои голы до 21 года забивал в составе Лион.

Таким образом, Дуэ уже сейчас находится в компании звёзд мирового футбола и продолжает уверенно заявлять о себе на самом высоком уровне.