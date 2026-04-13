Хакими: «ПСЖ стал увереннее по сравнению с прошлым сезоном»

Дата публикации: 13-04-2026 23:31

Защитник Пари Сен-Жермен Ашраф Хакими высказался перед ответным матчем 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА против «Ливерпуля».

Футболист отметил, что нынешняя команда отличается от версии прошлого сезона прежде всего уверенностью в своих силах.

«Одно из отличий между прошлым сезоном и нынешним заключается в том, что сейчас мы более уверены в себе. Мы понимаем, кем являемся и чего смогли достичь», — заявил Хакими.

На стадии 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА парижане по сумме двух матчей обыграли Челси со счётом 8:2. В свою очередь, «Ливерпуль» прошёл Галатасарай, победив по сумме двух встреч со счётом 4:1.

Рекомендуем

