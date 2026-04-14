Донецкий Шахтёр подписал бразильского вундеркинда за €15 млн!

Дата публикации: 14-04-2026 00:00

Донецкий Шахтёр успешно закрыл сделку по подписанию перспективного бразильского таланта. Речь идет о молодом форварде Атлетико Паранаэнсе — Бруниньо, которого украинский клуб выкупил за 88 миллионов бразильских реалов, что эквивалентно примерно 15 миллионам евро.

Юный нападающий считается универсальным игроком линии атаки: помимо своей основной позиции центрфорварда, он способен эффективно действовать и на правом фланге. В текущем сезоне на взрослом уровне Бруниньо уже успел проявить себя — на его счету 16 матчей и 4 забитых мяча, что для игрока его возраста выглядит весьма достойно.

Ожидается, что официальное присоединение футболиста к «горнякам» состоится летом. Важным фактором является то, что 16 апреля Бруниньо исполнится 18 лет, а значит он сможет без ограничений переехать в Европу и начать новый этап карьеры.

Ранее в СМИ также появлялась информация о возможном уходе из «Шахтёра» нападающего Лассина Траоре в зимнее трансферное окно. Однако в итоге этот трансфер не был реализован, и игрок остался в составе донецкого клуба.