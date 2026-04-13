«Манчестер Юнайтед» рассчитывает продлить контракт с Майну: Кэррик сохраняет оптимизм

Дата публикации: 13-04-2026 23:58

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик прокомментировал ситуацию вокруг будущего полузащитника Кобби Майну, отметив, что клуб рассчитывает договориться с игроком о продлении соглашения в ближайшее время. По словам специалиста, переговорный процесс развивается спокойно, а внутри команды сохраняется уверенность в положительном исходе.

Кэррик подчеркнул, что в клубе с оптимизмом смотрят на ситуацию и надеются, что новый контракт может быть подписан уже до завершения текущего сезона. При этом он добавил, что стороны не спешат форсировать события и предпочитают действовать взвешенно. Тренер отметил, что сейчас «Манчестер Юнайтед» находится в хорошем положении, а окончательное решение будет зависеть от хода переговоров.

В нынешнем сезоне Кобби Майну постепенно закрепляется в составе команды и получает все больше игрового времени. Во всех турнирах он провел 24 матча и отметился тремя результативными передачами, демонстрируя стабильный прогресс и уверенную игру в центре поля.

Действующее соглашение полузащитника с клубом рассчитано до лета 2027 года, однако руководство «Юнайтед» заинтересовано в том, чтобы заранее продлить контракт с одним из самых перспективных молодых игроков команды.