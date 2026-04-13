05:39 ()
Свернуть список

У сборной Украины сменится тренер: Лужный временно возглавит команду уже летом

Дата публикации: 13-04-2026 23:53

Контракт главного тренера сборной Украины Сергея Реброва рассчитан до лета 2026 года, и в Украинской ассоциации футбола уже начали рассматривать варианты его замены.

По информации журналиста Игоря Цыганыка, в июне национальную команду на товарищеские матчи может вывести Олег Лужный, который сейчас занимает должность председателя комитета профессионального футбола УАФ. Ожидается, что он будет исполнять обязанности главного тренера на временной основе до завершения контракта Реброва.

После окончания соглашения с нынешним наставником руководство ассоциации планирует объявить имя нового главного тренера сборной.

Ранее бывший тренер и игрок сборной Украины Йожеф Сабо также высказался по поводу возможного преемника. Он предложил кандидатуру Мирона Маркевича, последним местом работы которого были «Карпаты».

Социальные комментарии Cackle
Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close