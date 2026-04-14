Роналду замахнулся на ЧМ-2030: легенда не исключает игру в 45 лет

Дата публикации: 14-04-2026 00:00

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что не исключает своего участия в чемпионате мира 2030 года. К моменту проведения турнира звездному форварду исполнится 45 лет, однако он по-прежнему уверен в своих силах и физической форме.

По словам Роналду, он продолжает регулярно забивать даже в 41 год, что дает ему основания задумываться о продлении карьеры еще на несколько сезонов. Футболист подчеркнул, что не закрывает для себя возможность сыграть на мировом первенстве и будет оценивать свое состояние ближе к турниру.

Чемпионат мира 2030 года пройдет сразу в шести странах. Уругвай, Аргентина и Парагвай примут стартовые матчи турнира, а основная часть соревнований состоится в Испании, Португалии и Марокко. Такой формат приурочен к столетию первого чемпионата мира.

Сборная Португалии пока не добивалась крупных успехов на мировых первенствах: лучшим результатом команды остается третье место на турнире 1966 года. Тем не менее, с учетом опыта и амбиций Роналду, его потенциальное участие в ЧМ-2030 может стать одной из главных интриг будущего турнира.