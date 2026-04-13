ЛНЗ и «Шахтёр» сыграли вничью в результативном матче

Дата публикации: 13-04-2026 23:47

В матче Украинской Премьер-лиги «ЛНЗ Черкассы» сыграл вничью с «Шахтёром Донецк» со счётом 2:2.

Все голы в этой встрече были забиты в первом тайме. «Шахтёр» открыл счёт на 11-й минуте — после удара одного из игроков гостей мяч рикошетом от защитника ЛНЗ оказался в воротах хозяев.

Команда из Черкасс сумела отыграться в середине тайма после розыгрыша стандарта. Однако уже через несколько минут «горняки» вновь вышли вперёд — отличился Эгиналду, завершив быструю атаку.

До перерыва хозяева восстановили равновесие: после подачи с углового мяч оказался в сетке ворот «Шахтёра», и счёт стал 2:2.

Во втором тайме команды действовали более осторожно. Несмотря на попытки вырвать победу, ни одной из сторон не удалось реализовать свои моменты.

В итоге встреча завершилась результативной ничьей, которая не позволила «Шахтёру» набрать максимальное количество очков, а ЛНЗ записал в актив важный результат в игре с одним из лидеров чемпионата.