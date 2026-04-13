Украина всё ещё в игре? Скандал с Ираном может перевернуть отбор на ЧМ-2026!

Дата публикации: 13-04-2026 23:56

Контракт главного тренера сборной Украины Сергея Реброва действует до лета 2026 года, однако в Украинской ассоциации футбола уже сейчас рассматривают возможные варианты дальнейшего развития событий и подбирают кандидатов на замену специалисту. Речь идет о плановом переходе, который может состояться после завершения текущего цикла.

По информации журналиста Игоря Цыганыка, ближайшие товарищеские матчи национальная команда может провести под руководством Олега Лужного. В настоящее время он занимает должность председателя комитета профессионального футбола УАФ, однако рассматривается как временная фигура на тренерском мостике.

Сообщается, что Лужный может исполнять обязанности главного тренера в переходный период — до момента окончания контракта Реброва. После этого Украинская ассоциация футбола намерена официально объявить о назначении нового наставника сборной, который будет готовить команду к следующему этапу международных турниров.

В экспертной среде уже появляются различные мнения относительно возможной кандидатуры. В частности, бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо предложил рассмотреть Мирона Маркевича. Опытный специалист ранее возглавлял ряд украинских клубов, а его последним местом работы были львовские «Карпаты».

Таким образом, вопрос смены главного тренера сборной Украины постепенно выходит в публичную плоскость, хотя окончательные решения, как ожидается, будут приняты ближе к завершению контракта действующего наставника.