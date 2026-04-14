«Фиорентина» обыграла «Лацио» благодаря голу Госенса в матче 32-го тура

Дата публикации: 14-04-2026 01:18

Завершился матч 32-го тура итальянской Серии А, в котором «Фиорентина» на своем поле принимала «Лацио». Встреча прошла во Флоренции на стадионе «Артемио Франки» и завершилась минимальной победой хозяев со счетом 1:0.

Единственный мяч в игре был забит на 28-й минуте. Отличился защитник «фиолетовых» Робин Госенс, который сумел воспользоваться своим моментом и принес команде важные три очка. В дальнейшем обе команды имели шансы изменить счет, однако реализовать их не смогли.

Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Микаэлем Фаббри из Фаэнцы, и серьезных спорных эпизодов по ходу встречи зафиксировано не было. Игра прошла в напряженной борьбе, но с минимальным количеством голевых моментов.

После этой победы «Фиорентина» набрала 35 очков и поднялась на 15-е место в турнирной таблице Серии А, отдалившись от зоны вылета. «Лацио», в свою очередь, остается на девятой позиции, имея в активе 44 очка.

В следующем туре «Фиорентина» 20 апреля сыграет на выезде против «Лечче», тогда как «Лацио» двумя днями ранее, 18 апреля, отправится в гости к «Наполи».