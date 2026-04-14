«Манчестер Юнайтед» сенсационно уступил «Лидсу» на «Олд Траффорд» в матче 32-го тура

Дата публикации: 14-04-2026 01:20

В матче 32-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» на своем поле проиграл «Лидсу» со счетом 1:2. Встреча прошла на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере, а главным арбитром поединка выступил Пол Тирни.

Гости быстро захватили инициативу и уже на пятой минуте открыли счет — отличился нападающий Ноа Окафор. «Лидс» продолжил активно действовать в атаке, и на 29-й минуте тот же Окафор оформил дубль, укрепив преимущество своей команды.

Положение хозяев осложнилось во втором тайме, когда на 56-й минуте защитник «Юнайтед» Лисандро Мартинес получил прямую красную карточку, оставив свою команду в меньшинстве. Несмотря на это, манкунианцы сумели сократить отставание — на 69-й минуте отличился Каземиро, однако спасти матч хозяева так и не смогли.

После этого поражения «Манчестер Юнайтед» остается на третьем месте в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 55 очков. «Лидс» благодаря победе поднялся на 15-ю позицию, набрав 36 очков.