Дзюба после поражения «Акрона»: «Руки опускаются, но сдаваться мы не будем»

Дата публикации: 14-04-2026 01:22

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба обратился к болельщикам после поражения от московского «Динамо» (2:3) в матче 24-го тура Мир РПЛ. Форвард признался, что команда переживает один из самых сложных периодов, однако подчеркнул, что игроки не намерены опускать руки.

По словам Дзюбы, несмотря на достойную игру против сильных соперников, «Акрону» катастрофически не везёт. Команда на равных сражается с лидерами чемпионата, но регулярно уступает в концовках. Он отметил матчи против «Спартака», ЦСКА и «Динамо», где результат мог быть иным, однако исход складывался не в пользу его команды.

Футболист признался, что в такие моменты появляется ощущение бессилия, но подчеркнул — самое простое сейчас было бы сдаться или искать виноватых. Вместо этого команда намерена продолжать работать, бороться и верить, что черная полоса рано или поздно закончится.

Отдельно Дзюба обратил внимание на сложные условия подготовки. По его словам, команда уже почти два месяца вынуждена тренироваться на искусственном покрытии, поскольку основное поле не готово. Это, по его мнению, серьезно осложняет тренировочный процесс и влияет на состояние игроков, многие из которых столкнулись с травмами.

Также нападающий поблагодарил болельщиков за поддержку, отметив, что команда чувствует внимание и переживания со стороны фанатов. Он выразил уверенность, что «Акрон» сможет переломить неудачную серию и добиться положительных результатов.

После 24 туров тольяттинский клуб занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 22 очка. Московское «Динамо» располагается на седьмой позиции с 34 баллами.