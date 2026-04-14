Ямаль перед игрой с «Атлетико»: «Надеюсь, Симеоне оставит меня один на один»

Дата публикации: 14-04-2026 14:31

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль поделился ожиданиями от ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов против «Атлетико». Молодой футболист отметил, что находится в отличной форме и с нетерпением ждет предстоящей встречи.

Ямаль подчеркнул, что максимально мотивирован и рассчитывает повлиять на ход игры. При этом он с долей иронии обратился к главному тренеру мадридского клуба Диего Симеоне, выразив надежду, что тот даст ему возможность чаще оказываться в ситуациях один на один с соперниками.

Футболист также вспомнил начало сезона, когда его критиковали из-за проблем со здоровьем, в частности пубалгии. По словам Ямаля, именно такие сложные периоды помогают раскрыться и показать настоящий уровень игры.

Первая встреча завершилась победой «Атлетико» со счетом 2:0, поэтому «Барселоне» предстоит непростая задача в ответном матче, который состоится 14 апреля. Ямаль отметил, что с нетерпением ждет эту игру и готов доказать свою состоятельность на самом высоком уровне.