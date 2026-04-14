Каррагер не верит в чемпионство «Арсенала»: «Сити» уже чувствует слабину лидера

Дата публикации: 14-04-2026 14:33

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер поделился мнением о чемпионской гонке в английской Премьер-лиге, выразив сомнения в способности «Арсенала» удержать первое место до конца сезона. По его словам, в игре лондонской команды всё заметнее проявляется нервозность на фоне усиливающегося давления.

Каррагер отметил, что в решающие моменты «Арсенал» начал терять очки, тем самым давая «Манчестер Сити» шанс вернуться в борьбу за титул. Эксперт подчеркнул, что команда Пепа Гвардиолы традиционно прибавляет именно на финише сезона и крайне редко допускает осечки, когда чувствует близость чемпионства.

По его мнению, психологическое давление сейчас играет ключевую роль, и именно оно может стать главным препятствием для «Арсенала». Каррагер добавил, что текущая ситуация свидетельствует о смене баланса сил в борьбе за титул, где инициатива постепенно может перейти к «Манчестер Сити».

После 32 туров «Арсенал» занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 70 очков. «Манчестер Сити» располагается на второй строчке с 64 баллами, при этом у команды есть один матч в запасе.

Уже в следующем туре соперники встретятся в очном матче, который может оказать решающее влияние на исход чемпионской гонки.