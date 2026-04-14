Фернандеш раскритиковал судейство после поражения «Юнайтед»: «Правила трактуются по-разному»

Дата публикации: 14-04-2026 14:35

Капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш прокомментировал удаление защитника Лисандро Мартинеса в матче 32-го тура АПЛ против «Лидса», который завершился поражением манкунианцев со счетом 1:2. Эпизод с красной карточкой стал одним из ключевых моментов встречи.

Мартинес был удалён после того, как схватил за волосы нападающего соперника Доминика Калверта-Льюина, оставив свою команду в меньшинстве во втором тайме. Этот момент вызвал бурную реакцию со стороны игроков «Юнайтед», а также их капитана.

Фернандеш после игры дал понять, что недоволен работой главного арбитра Пола Тирни, однако предпочёл не вдаваться в подробности. По его словам, любые комментарии по поводу судейства могут обернуться для него санкциями, поэтому он решил сдержаться.

При этом полузащитник намекнул на неоднозначность трактовок правил, отметив, что решения судей, в том числе по предупреждениям, выглядели непоследовательными. Он подчеркнул, что различия в количестве показанных жёлтых карточек также говорят сами за себя.

В следующем туре английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» проведёт матч против «Челси», где постарается реабилитироваться за неудачный результат.