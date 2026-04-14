Луис Энрике перед «Ливерпулем»: «Это матч-ловушка, всё может измениться за минуту»

Дата публикации: 14-04-2026 14:36

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике поделился ожиданиями от ответного матча против «Ливерпуля» в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов. Несмотря на уверенную победу в первой встрече, испанский специалист призвал свою команду сохранять максимальную концентрацию.

По словам Энрике, подобные игры могут легко превратиться в «ловушку», особенно когда одна из сторон имеет преимущество после первого матча. Он отметил, что «ПСЖ» действительно выглядел сильнее в первой игре, однако это не гарантирует успеха в ответной встрече.

Тренер подчеркнул, что один пропущенный мяч способен полностью изменить ход противостояния и вернуть интригу. Именно поэтому, по его мнению, команда должна быть готова к любому сценарию и не терять концентрацию ни на минуту.

Энрике также заявил, что «ПСЖ» не намерен играть от обороны и удерживать преимущество. Напротив, парижане будут стремиться действовать в привычной манере — активно атаковать, забивать и добиваться победы. Он назвал такой подход ключевым фактором успеха.

Первый матч завершился победой французского клуба со счетом 2:0. Ответная встреча состоится 14 апреля, и именно она определит, кто выйдет в полуфинал турнира.