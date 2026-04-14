Слот перед «ПСЖ»: «Это уникальная команда - у них даже вратарь может пойти в обводку»

Дата публикации: 14-04-2026 14:38

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот поделился мнением о «ПСЖ» накануне ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов. Английской команде предстоит непростая задача после поражения в первой встрече, и наставник отметил сильные стороны соперника.

По словам Слота, парижский клуб отличается уникальной игровой моделью, в которой футболисты регулярно меняются позициями прямо по ходу матча. Он подчеркнул, что подобная вариативность встречается крайне редко: защитники могут оказываться в атаке, нападающие — глубоко в обороне, что создает дополнительные сложности для соперников.

При этом тренер отметил, что ключевая сила «ПСЖ» заключается не только в этих перемещениях. Особое внимание он обратил на скорость, выносливость и высокий уровень работы с мячом у всех игроков команды. По его словам, техническая оснащенность футболистов позволяет им уверенно действовать в любых ситуациях, а иногда даже вратарь способен подключаться к розыгрышу и идти в обводку.

Слот также выделил работу главного тренера парижан Луиса Энрике, подчеркнув, что именно его система делает «ПСЖ» столь опасным и непредсказуемым соперником.

Первая встреча завершилась победой французского клуба со счетом 2:0. Ответный матч состоится 14 апреля и определит участника полуфинала турнира. В первой игре ворота «ПСЖ» защищал российский голкипер Матвей Сафонов.