Кэррик после поражения от «Лидса»: «Мы начали плохо, а ключевой эпизод остался без пересмотра»

Дата публикации: 14-04-2026 14:40

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик прокомментировал поражение своей команды в матче 32-го тура английской Премьер-лиги против «Лидса» (1:2). Наставник отметил неудачное начало встречи и обратил внимание на спорный эпизод, предшествовавший первому пропущенному мячу.

По словам Кэррика, в моменте с голом игрок «Юнайтед» Лени Йоро получил удар предплечьем по затылку, однако арбитры не стали пересматривать эпизод и оставили взятие ворот в силе. Тренер дал понять, что этот момент мог повлиять на дальнейший ход игры.

Он также признал, что в первом тайме команда выглядела недостаточно активно и не смогла навязать сопернику свой ритм. Несмотря на наличие отдельных моментов, «Юнайтед» большую часть времени был выключен из игры, что позволило «Лидсу» контролировать ситуацию.

Кэррик отдельно отметил характер футболистов во втором тайме. Даже после удаления Лисандро Мартинеса команда продолжила бороться и пыталась спасти матч, однако добиться положительного результата не удалось.

После этого поражения «Манчестер Юнайтед» сохраняет третье место в турнирной таблице, имея 55 очков. «Лидс» занимает 15-ю позицию с 36 баллами.