Кейн в шаге от уникального рекорда: англичанин догнал Иммобиле по пенальти

Дата публикации: 14-04-2026 14:42

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн повторил рекорд топ-5 европейских лиг по количеству голов с пенальти за один сезон в XXI веке. Об этом сообщает статистический портал, отмечая, что английский форвард вплотную приблизился к историческому достижению.

Ранее единоличным рекордсменом по этому показателю был итальянский нападающий Чиро Иммобиле. В сезоне-2019/2020, выступая за «Болонью», он реализовал 15 пенальти в рамках одной кампании. Теперь Кейн сравнялся с этим результатом и имеет шанс превзойти его уже в ближайших матчах.

Чтобы установить новый рекорд, форварду «Баварии» достаточно забить еще один мяч с 11-метровой отметки. Учитывая его стабильность и роль штатного пенальтиста команды, вероятность обновления достижения выглядит весьма высокой.

Также в числе лучших по этому показателю находятся Криштиану Роналду и Лионель Месси. Оба форварда в разные сезоны забивали по 14 голов с пенальти, демонстрируя высокий уровень реализации стандартов.

Таким образом, Кейн уже вошел в число лучших исполнителей пенальти последних десятилетий и теперь имеет все шансы стать единоличным рекордсменом среди топ-5 европейских лиг.