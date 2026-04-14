«ПСЖ» ищет нового вратаря: Вербрюгген - главный кандидат, Сафонову не доверяют

Дата публикации: 14-04-2026 14:44

«ПСЖ» планирует усилить вратарскую линию в ближайшее трансферное окно и проявляет серьёзный интерес к голкиперу «Брайтона» Барту Вербрюггену. По информации источников, французский клуб уже рассматривает возможные варианты сделки и оценивает перспективы трансфера.

Сообщается, что нынешняя ситуация с вратарями не устраивает руководство парижан. В частности, трансфер Люка Шевалье на данный момент оценивается как неудачный, и клуб намерен оперативно исправить положение. Возможный уход французского голкипера уже обсуждается внутри команды.

При этом, несмотря на уверенную игру Матвея Сафонова в текущем сезоне, в «ПСЖ» не рассматривают его как долгосрочного первого номера. Россиянин получает игровое время и демонстрирует стабильность, однако в клубе хотят сделать ставку на другого вратаря в перспективе.

Ключевую роль в поиске нового голкипера играет спортивный директор Луиш Кампуш, который активно изучает рынок. Основным кандидатом на данный момент считается Барт Вербрюгген, выступающий за «Брайтон». Его контракт с английским клубом рассчитан до 2028 года, что может усложнить переговоры, однако «ПСЖ» готов к серьёзным шагам ради усиления состава.