Слот верит в камбэк «Ливерпуля»: «Мы способны на особенные вещи»

Дата публикации: 14-04-2026 14:45

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот поделился ожиданиями от ответного матча против «ПСЖ» в четвертьфинале Лиги чемпионов, подчеркнув, что команда сохраняет веру в возможность отыграться после поражения в первой встрече.

По словам специалиста, «Ливерпуль» способен на особенные результаты, однако для этого необходимо показать значительно более высокий уровень игры, чем в предыдущем матче. Он отметил, что задача усложняется статусом соперника, которого Слот назвал чемпионами Европы, но при этом подчеркнул, что даже в таких условиях камбэк остается возможным.

Тренер также выделил важность поддержки болельщиков на «Энфилде». По его мнению, атмосфера стадиона может сыграть ключевую роль в ответной встрече. Слот выразил уверенность, что фанаты создадут еще более мощную поддержку, чем в прошлом сезоне, и помогут команде добиться нужного результата.

Кроме того, наставник напомнил, что игроки «ПСЖ» уже имеют опыт выступлений на «Энфилде», однако это не должно стать решающим фактором. Он подчеркнул, что «Ливерпулю» необходимо действовать агрессивно, с максимальной концентрацией и верой в успех.

Первая игра завершилась победой парижского клуба со счетом 2:0. Ответный матч состоится 14 апреля в Англии и определит, кто выйдет в полуфинал турнира.