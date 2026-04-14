Хакими ответил на обвинения: «Я спокоен и доверяю правосудию»

Дата публикации: 14-04-2026 14:47

Правый защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими прокомментировал ситуацию вокруг уголовного дела, в рамках которого ему предъявлены обвинения в сексуальном насилии. Футболист заявил, что считает обвинения ложными и намерен защищать свою позицию в суде.

По словам Хакими, он сохраняет спокойствие и сосредоточен на дальнейшем развитии событий, полностью доверяя своим адвокатам и судебной системе. Игрок подчеркнул, что рассчитывает на объективное рассмотрение дела.

Ранее стало известно, что по итогам трёхлетнего расследования следственный судья принял решение передать дело в уголовный суд. Инцидент, по версии следствия, произошёл в феврале 2023 года в доме футболиста, где он якобы совершил противоправные действия в отношении женщины.

В настоящее время разбирательство продолжается, а окончательное решение по делу будет принято судом. Сам Хакими продолжает профессиональную карьеру и ожидает дальнейшего развития ситуации в юридической плоскости.