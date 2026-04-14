Робертсон - об уходе из «Ливерпуля»: «Мне даже не предложили новый контракт»

Дата публикации: 14-04-2026 14:48

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон прокомментировал ситуацию вокруг своего ухода из клуба по окончании сезона. Футболист заявил, что не получал предложения о продлении контракта, несмотря на желание продолжать выступать за команду.

По словам Робертсона, между ним и клубом состоялся лишь разговор, в ходе которого он обозначил свою позицию. Шотландец подчеркнул, что по-прежнему чувствует в себе силы играть на высоком уровне и считает, что доказал это в текущем сезоне.

Игрок также отметил, что уже ранее был близок к уходу. В частности, подобная ситуация складывалась в прошлом сезоне, а также в январе, однако тогда он решил остаться в команде. На этот раз стороны, по всей видимости, не смогли прийти к соглашению.

Ранее Робертсон объявил, что покинет «Ливерпуль» после завершения текущего контракта. По информации СМИ, следующим клубом защитника может стать «Тоттенхэм».

Робертсон выступает за «Ливерпуль» с 2017 года и за это время стал одним из ключевых игроков команды. В его активе 373 матча во всех турнирах, 13 забитых мячей и 69 результативных передач.