Вейналдум хочет вернуться в АПЛ: ветеран ищет новый вызов после «Аль-Иттифака»

Дата публикации: 14-04-2026 14:49

Бывший полузащитник «Ливерпуля», «Ньюкасла» и «Пари Сен-Жермен» Жоржиньо Вейналдум намерен вернуться в английскую Премьер-лигу. Об этом сообщают британские СМИ, отмечая, что опытный хавбек не планирует завершать карьеру и чувствует в себе силы выступать на высоком уровне.

Контракт 33-летнего футболиста с «Аль-Иттифаком» истекает по окончании текущего сезона, и стороны, по всей видимости, не будут продлевать соглашение. При этом приоритетным вариантом для самого игрока остается возвращение в Англию, где он ранее уже добился значительных успехов.

Вейналдум хорошо знаком с АПЛ: сначала он выступал за «Ньюкасл», а затем стал важной частью «Ливерпуля». В составе мерсисайдцев полузащитник провёл 237 матчей за пять сезонов, выиграв чемпионат Англии и Лигу чемпионов. Летом 2021 года он покинул клуб в статусе свободного агента и перешёл в «Пари Сен-Жермен».

Последние три сезона нидерландец провёл в Саудовской Аравии, где защищал цвета «Аль-Иттифака». В текущем сезоне он демонстрирует результативную игру, записав на свой счёт 14 голов и шесть результативных передач.

Таким образом, Вейналдум готов к новому этапу в карьере и рассчитывает вновь попробовать свои силы в одном из самых конкурентных чемпионатов мира.