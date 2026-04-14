Конте опроверг переговоры со сборной Италии: «Я ничего не согласовывал»

Дата публикации: 14-04-2026 14:51

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте прокомментировал слухи о возможном назначении на пост наставника сборной Италии. Специалист заявил, что не давал согласия на работу с национальной командой и на данный момент полностью сосредоточен на клубе.

По словам Конте, у него действует контракт с «Наполи», рассчитанный ещё на один сезон, и любые разговоры о будущем он намерен вести только по его завершении. Тренер подчеркнул, что его слова не стоит искажать, и дал понять, что устал от спекуляций вокруг своей персоны.

Ранее в СМИ появлялась информация, что неаполитанский клуб может отпустить Конте в сборную, а сам специалист рассматривался как один из главных кандидатов на этот пост. При этом сам тренер ранее отмечал, что на месте руководства федерации мог бы рассмотреть свою кандидатуру.

Конте уже имеет опыт работы со сборной Италии — он возглавлял команду с 2014 по 2016 год. Сейчас итальянская федерация ищет варианты усиления тренерского штаба после неудачного выступления в квалификации к чемпионату мира 2026 года.

Сборная Италии не смогла пробиться на турнир, уступив в плей-офф сборной Боснии и Герцеговины в серии послематчевых пенальти, что усилило давление на руководство и ускорило поиск нового главного тренера.