«Бавария» нацелилась на Гордона: вингер «Ньюкасла» может заменить Диаса

Дата публикации: 14-04-2026 15:08

Левый вингер «Ньюкасла» Энтони Гордон попал в сферу интересов «Баварии». По информации источников, мюнхенский клуб всерьёз рассматривает возможность подписания 25-летнего англичанина и видит в нём потенциальную замену Луису Диасу.

Сообщается, что сам футболист уже уведомлён об интересе со стороны немецкого гранда. В настоящее время стороны ведут предварительные обсуждения, однако до официальных переговоров между клубами дело пока не дошло. При этом «Ньюкасл» не намерен легко расставаться с одним из своих ключевых игроков и рассчитывает сохранить его в составе.

Гордон присоединился к «Ньюкаслу» в январе 2023 года, перейдя из «Эвертона» за 45,6 миллиона евро. С тех пор он стал важной частью команды и заметно прибавил в результативности.

В текущем сезоне вингер провёл 45 матчей во всех турнирах, в которых забил 17 мячей и отдал пять голевых передач. Его стабильная игра привлекла внимание топ-клубов, и «Бавария» рассматривает его как одного из приоритетных кандидатов на усиление атаки.