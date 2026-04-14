Ромеро выбыл до конца сезона: защитник «Тоттенхэма» получил травму колена

Дата публикации: 14-04-2026 15:11

Защитник «Тоттенхэма» Кристиан Ромеро пропустит остаток сезона-2025/2026 из-за травмы колена, полученной в матче против «Сандерленда» (0:1). Об этом сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на результаты первичных медицинских обследований.

По имеющейся информации, у 27-летнего аргентинца диагностировано повреждение связок. Для определения точной степени тяжести травмы в ближайшие дни будут проведены дополнительные тесты, после чего клуб официально объявит сроки восстановления игрока.

Предварительно ожидается, что Ромеро может пропустить от пяти до восьми недель. Таким образом, он не сможет помочь «Тоттенхэму» в концовке сезона, что станет серьёзной потерей для команды.

При этом есть и позитивный момент: до старта чемпионата мира 2026 года остаётся менее двух месяцев, и у футболиста есть хорошие шансы полностью восстановиться к турниру и помочь своей национальной сборной.

В текущем сезоне Ромеро провёл 32 матча во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и тремя результативными передачами, оставаясь одним из ключевых игроков обороны «Тоттенхэма».