Леау на выходе из «Милана»: «Бавария» и «Барселона» готовы бороться за форварда

Дата публикации: 14-04-2026 15:12

«Бавария» и «Барселона» всерьёз рассматривают возможность приобретения нападающего «Милана» Рафаэла Леау, информирует La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, уход 26-летнего португальца за € 80 млн может стать реальностью, потому что отношения игрока с болельщиками «россонери» в последние месяцы ухудшились. Уход возможен, даже несмотря на наличие в контракте пункта о сумме отступных в € 175 млн.

Одним из вариантов для игрока может стать «Манчестер Юнайтед» в английской Премьер-лиге, также существует интерес со стороны саудовских команд.

Леау выступает за «Милан» с августа 2019 года. Его соглашение рассчитано до 30 июня 2028 года. В текущем сезоне форвард в 26 матчах забил 10 голов и отдал две результативные передачи.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Леау в € 65 млн.