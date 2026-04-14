В Аргентине возобновили суд по делу о смерти Марадоны: медикам грозит до 25 лет тюрьмы

Дата публикации: 14-04-2026 15:14

В Аргентине стартовал новый судебный процесс по делу о смерти легендарного футболиста Диего Марадоны. Семь членов его медицинской команды обвиняются в убийстве по неосторожности. Разбирательство возобновлено спустя почти год после того, как предыдущее дело было остановлено из-за срыва судебного процесса.

Марадона скончался 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. Причиной смерти стал сердечный приступ, произошедший во время восстановления после операции на головном мозге. Теперь суду предстоит выяснить, могла ли халатность врачей повлиять на трагический исход.

Ожидается, что в рамках нового процесса будут заслушаны показания почти 100 свидетелей. В центре внимания — условия, в которых проходила реабилитация бывшего футболиста, а также действия медицинской команды в этот период.

Первый судебный процесс начался в марте прошлого года, однако был прекращён спустя два месяца после отставки одной из судей. Тогда в суде уже рассматривались различные доказательства, включая фото- и видеоматериалы, а также показания родственников Марадоны, в том числе его детей и бывшей жены Клаудии Вильяфане.

Прокуратура утверждает, что медицинский персонал допустил серьёзные нарушения протоколов лечения. По версии обвинения, условия содержания Марадоны не соответствовали необходимым стандартам и представляли угрозу для его жизни. Защита, в свою очередь, настаивает, что смерть была неизбежной из-за хронических проблем со здоровьем.

Обвинения в адрес медиков были выдвинуты ещё в 2021 году после работы специальной комиссии, которая пришла к выводу, что действия команды были «ненадлежащими, некомпетентными и безрассудными». В случае признания вины фигурантам дела может грозить от восьми до 25 лет лишения свободы.